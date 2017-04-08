3大原因致使腿部抽筋 学会这几招轻松应对

核心提示：腿部抽筋是大家都会遇到的情况，突然间的疼痛会影响日常生活，经常腿部抽筋的原因是什么？遇到腿部抽筋该咋办呢？

很多人有过小腿抽筋的情况，抽筋的学名叫肌肉痉挛，是一种肌肉自发的强直性收缩。发生在小腿和脚趾的肌肉痉挛最常见，发作时疼痛难忍，尤其是半夜抽筋时往往把人痛醒，可持续几秒到几十秒之久，而且很长时间不能止痛，影响日常生活。

那么造成抽筋的原因是什么呢？怎样才能有效的避免呢？下面就跟小编一起来看看吧！

经常抽筋的3大原因

①寒冷刺激

外界环境的寒冷刺激，如冬季夜里室温较低，睡眠时盖的被子过薄或腿脚露到被外，夏天游泳水温较低，都容易引起腿抽筋。

②过度疲劳

疲劳、睡眠、休息不足或休息过多导致局部酸性代谢产物堆积，均可引起肌肉痉挛。当长途旅行、山、登高时，走路或运动时间过长，使下肢过度疲劳或休息睡眠不足，都可使乳酸堆积，小腿肌肉最容易发生疲劳。疲劳到一定程度时，就会发生痉挛。

③骨质疏松

老年妇女雌激素下降，骨质疏松，会使血钙水平过低，肌肉应激性增加，而常发生痉挛。

可采取如下方法应对小腿抽筋：

1、用拇指或食指的指腹用力按压人中穴，直至穴位有酸胀感。

2、立刻坐起，把腿伸直，然后用双手用力将脚掌往脚背方向掰。

3、用拇指和食指按压脚后跟两侧，并用力上下搓动。

4、发生抽筋后马上下床走动，忍痛用患足前掌向下蹬地。

老抽筋试试冰糖炖鸡肠

中医认为，鸡肠入肾经，临床一般用来治疗遗尿、遗精、痔漏等疾患。从这位读者的描述来看，腿抽筋明显由受凉引起。这个偏方具有补益肾气的功效，炖冰糖有温补的作用，所以，对因着凉引起的腿抽筋能起到一定缓解作用。但这个方子不能缓解其他原因引起的腿抽筋，比如缺钙引起的腿抽筋就不适用。

一般来说，只要睡觉时注意腿部保暖，基本上就能有效预防因受凉而引起腿部抽筋的现象。此外，腿抽筋不是终身性的疾病，不存在一次治愈终身不犯的说法，关键是注意预防。