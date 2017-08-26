39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 外科疾病 > 肝胆外科 > 正文
综合
问医生

胆囊切除后还能吃肉吗？

2017-08-26北京晨报
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：随着生活水平的提高，日常生活方式的改变在一定程度上导致了胆囊炎、胆囊结石的发病率逐年提高。一些原本恐惧手术的胆结石患者选择了微创的方式除掉了病根。这类胆囊切除之后的人群，往往面临一个困惑：胆囊切掉了该怎么吃，还能吃肉吗？

　　随着生活水平的提高，日常生活方式的改变在一定程度上导致了胆囊炎胆囊结石的发病率逐年提高。一些原本恐惧手术的胆结石患者选择了微创的方式除掉了病根。这类胆囊切除之后的人群，往往面临一个困惑：胆囊切掉了该怎么吃，还能吃肉吗？

　　胆囊往往被误解为产生胆汁的器官，实际上，胆囊并不产生胆汁，真正生产胆汁的是肝脏。肝脏产生的胆汁在胆囊内进行储存浓缩，在人体需要的时候，胆囊收缩将胆汁分泌经胆管排入十二指肠参与食物的消化。因此，纠结切除胆囊就没有胆汁而拒绝手术治疗的人群，大可放心，胆囊切除之后胆汁的生产不会受到任何影响。

　　那么，胆囊切掉了之后还能吃肉吗？这分为两种情况，一种是住院期间，刚刚做完胆囊切除手术的患者。第二类是胆囊切除，出院回家之后的饮食调理。

　　对于第一种情况，需要强调的是，胆囊手术尤其是经腹腔镜胆囊切除手术，是一个相对创伤小、恢复快的手术。术后不需要大鱼大肉、炖鸡炖骨头汤大补，否则不仅不利于术后的恢复，还会加重胃肠道负担甚至于诱发胰腺炎等其他情况。所以，胆囊切除之后住院期间的饮食按照清流质食物、流质食物、半流质食物过渡到普通食物逐步过渡就好。

　　另外就是出院回家后。胆囊切除后，肉是可以正常吃的。当然，这不代表就可以肆无忌惮大吃大喝，因为手术之后胆汁没有那么稠了，胆汁排泄进入肠道没有那么规律了，会导致人体消化脂肪的能力减弱。适当减少食物中的脂肪摄入，少吃肥肉和动物内脏，强调健康规律的生活方式，总是有好处的。

　　（东直门医院普外科主治医师 陈振宙）

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

健康(枸橼酸他莫昔芬片)

健康(枸橼酸他莫昔芬片)

17家药店在线销售购买

16位用户点评了该药>>

山东健康药业有限公司

【适应症】1.治疗女性复发转移乳腺癌；2.用作乳腺癌手术后转移的辅助治疗，预防复发。[详情]

适应症】【不良反应】【禁忌症】【注意事项详细说明书>>

提问
更多咨询>>

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

胆囊炎 胆囊切除 胆囊结石

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

腹泻或是癌症征兆腹泻或是癌症征兆
内分泌失调的症状内分泌失调的症状
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 三个小方法助你有效预防脱发 三个小方法助你有效预防脱发

怎样预防脱发？脱发是影响着不少人的皮肤问题，预防脱发有…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈