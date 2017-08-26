胆囊切除后还能吃肉吗？

核心提示：随着生活水平的提高，日常生活方式的改变在一定程度上导致了胆囊炎、胆囊结石的发病率逐年提高。一些原本恐惧手术的胆结石患者选择了微创的方式除掉了病根。这类胆囊切除之后的人群，往往面临一个困惑：胆囊切掉了该怎么吃，还能吃肉吗？

随着生活水平的提高，日常生活方式的改变在一定程度上导致了胆囊炎、胆囊结石的发病率逐年提高。一些原本恐惧手术的胆结石患者选择了微创的方式除掉了病根。这类胆囊切除之后的人群，往往面临一个困惑：胆囊切掉了该怎么吃，还能吃肉吗？

胆囊往往被误解为产生胆汁的器官，实际上，胆囊并不产生胆汁，真正生产胆汁的是肝脏。肝脏产生的胆汁在胆囊内进行储存浓缩，在人体需要的时候，胆囊收缩将胆汁分泌经胆管排入十二指肠参与食物的消化。因此，纠结切除胆囊就没有胆汁而拒绝手术治疗的人群，大可放心，胆囊切除之后胆汁的生产不会受到任何影响。

那么，胆囊切掉了之后还能吃肉吗？这分为两种情况，一种是住院期间，刚刚做完胆囊切除手术的患者。第二类是胆囊切除，出院回家之后的饮食调理。

对于第一种情况，需要强调的是，胆囊手术尤其是经腹腔镜胆囊切除手术，是一个相对创伤小、恢复快的手术。术后不需要大鱼大肉、炖鸡炖骨头汤大补，否则不仅不利于术后的恢复，还会加重胃肠道负担甚至于诱发胰腺炎等其他情况。所以，胆囊切除之后住院期间的饮食按照清流质食物、流质食物、半流质食物过渡到普通食物逐步过渡就好。

另外就是出院回家后。胆囊切除后，肉是可以正常吃的。当然，这不代表就可以肆无忌惮大吃大喝，因为手术之后胆汁没有那么稠了，胆汁排泄进入肠道没有那么规律了，会导致人体消化脂肪的能力减弱。适当减少食物中的脂肪摄入，少吃肥肉和动物内脏，强调健康规律的生活方式，总是有好处的。

（东直门医院普外科主治医师 陈振宙）